Canoas Beer Festival movimenta o Capão do Corvo em sua 1ª edição

A primeira edição do Canoas Beer Festival atraiu diversas pessoas ao parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo) no último sábado, 10 de junho. Na ocasião, os canoenses e visitantes de outros municípios aproveitaram a cultura da cerveja artesanal acompanhada de food trucks e apresentações musicais.

O evento reuniu 12 cervejarias gaúchas, 5 food trucks e a apresentação de 3 bandas. Marcas premiadas como Tupiniquim, Heilige, Baldhead e Solerun confirmaram presença. As canoenses Al Capone e Old Captain também fazem parte do festival.

A música ficou por conta do Projeto Cartas na Rua, grupo que faz releituras de clássicos do folk, country, rock e bluegrass, além de canções autorais. O grupo canoense Rudboyz também esteve presente com seu repertório de Cidade Negra à Bob Marley, reunindo também clássicos nacionais como Natiruts e Ponto de Equilíbrio. O show de encerramento foi apresentado pela banda gaúcha Vera Loca, que lançou recentemente seu sétimo disco “A Certeza de Como Valeu Navegar Neste Mar”. Formadas por Fabrício Beck, Hernán González, Filipe “Mumu” Bortholuzzi, Luígi Vieira e Diego Dias, a banda espantou o frio da noite com clássicos como “Borracho y Loco”, “Graffiti” e “Aos meus amigos”

A realização do evento é da produtora Matinê Cervejeira, com patrocínio da Nex Group e apoio da Prefeitura de Canoas. De acordo com a produtora, o objetivo do festival foi difundir e propagar a cultura e a informação sobre a cerveja artesanal, além de criar uma nova experiência de lazer e entretenimento na agenda da cidade.