Canoas conquista dois ouros e uma prata no Mundial de Jiu-Jitsu

SIMONE DUTRA*

Na tarde da segunda-feira, 23, o Timoneiro recebeu a visita dos campeões mundiais de Jiu-Jitsu Bryan Porto, Ouro na categoria Infantil; Paulo Tartaruga, Ouro na categoria Máster; do vice-campeão mundial, Gustavo Oliveira, Prata na categoria Adulto; e do professor e instrutor da academia Floripa Team, de Canoas, Diego Canabarro. Os canoenses venceram no último Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro nos dias 5 a 8 de julho, em São Paulo. Ao todo, foram sete atletas canoenses participando do evento, que é organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).

Bryan Porto, de apenas 9 anos, além da conquista do primeiro lugar no mundial, já acumula nove troféus no Karatê. Ele contou à nossa reportagem que no começo ficou um pouco nervoso, mas “o resto foi tranquilo”. Natural de Guaíba, ele treina em Canoas e é motivo de orgulho para seu professor Marlon Machado: “O Bryan fez exatamente o que tínhamos treinado. Ver ele recebendo a medalha de ouro num campeonato mundial me emocionou, me senti orgulhoso e muito feliz”, relatou.

O grupo, que teve que fazer vakinha e rifas para custear a viagem para o mundial, aproveitou para dizer que busca parcerias de pessoas ou empresas que queiram vincular seu nome ao dos atletas. “Esperamos com esta repercussão, destacar o esporte para ver se alguém se interessa em patrocinar”, relata Gustavo Oliveira.

Diego Canabarro contou, ainda, que pretende iniciar um projeto para crianças carentes. Os interessados podem entrar em contato na academia (Rua Oitenta e Oito, 285-343 – Guajuviras, Canoas/RS), aos sábados, ou pelo telefone (51) 9919.57742.