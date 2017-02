Canoas é confirmada como sede da 3ª Inter-Regional do Enart

Canoas será sede da 3ª Inter-Regional do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), que vai ocorrer nos dias 21 e 22 de outubro, no Clube dos Empregados da Petrobrás (CEPE). A expectativa é de que Canoas receba cerca de 5 mil pessoas durante os dois dias de competição.

“A confirmação do recebimento deste evento simboliza um passo importante para transformar Canoas em um pólo do tradicionalismo no Estado. Canoas tem um histórico de envolvimento direto com a questão tradicionalista, além de contar com competidores no Enart”, comemorou o secretário da Cultura, Mauri Grando.

De acordo com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o Enart é considerado o maior festival de arte amadora da América Latina.

Detalhes do evento:

A Inter-Regional visa a realização classificatória de representantes de 10 Regiões Tradicionalistas, que estão aglomeradas na 3ª Inter-Regional do ENART, totalizando o envolvimento de 165 municípios do estado do Rio Grande do Sul.