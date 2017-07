Canoas e mais 10 municípios recebem investimento de R$ 2,2 milhões em rede elétrica

A RGE Sul acaba de concluir a instalação de equipamentos de alta tecnologia na rede elétrica da Região Metropolitana, que reduzem o tempo de espera pelo retorno da energia em casos de interrupção. A empresa investiu R$ 2,2 milhões na implantação de 35 chaves telecomandadas, também conhecidas como religadores automáticos.

A tecnologia tem por objetivo agilizar o restabelecimento da energia elétrica quando ocorrem interrupções. Esses equipamentos permitem religar a energia à distância, a partir do Centro de Operações da RGE Sul, em São Leopoldo. Não havendo danos físicos na rede é dado o comando e os religadores restabelecem o fornecimento. Quando há danos físicos, como em temporais, por exemplo, há primeiramente a necessidade de conserto para depois religar a rede.

Esse investimento, que demandou 8 equipes da concessionária, beneficia mais de 150 mil clientes de Bom Princípio, Brochier, Canoas, Dois Irmãos, Esteio, Ivoti, Novo Hamburgo, São José do Hortêncio, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul, total de 11 municípios. “Nossos esforços estão voltados para a qualificação do atendimento ao cliente, por isso investimos tão intensamente na inteligência de sistemas em equipamentos como os religadores telecomandados” diz o Consultor de Negócios da RGE Sul, Thiago Pedroso de Oliveira.