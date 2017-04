Canoas em Dança tem programação intensa de 25 a 30 de abril

Começa na próxima terça-feira, 25, o Canoas em Dança – 5º Dia Internacional da Dança, promovido pela Secretaria da Cultura (SMC), em parceria com o Sesc, Unilasalle e Ulbra. Serão seis dias de programação intensa, com quase 50 atrações do gênero. A cerimônia de abertura ocorrerá no Teatro do Sesc (Avenida Guilherme Schell), às 19 horas.

Recheado de atrações nacionais e locais, o evento terá apresentações e oficinas descentralizadas. Estações de trem, escolas municipais, Calçadão, Sesc, entre outros pontos, receberão atividades. A programação é totalmente gratuita.

Destaques

Um dos destaques do evento é o Grupo Corpo, de Belo Horizonte (MG), que vem pela primeira vez a Canoas. Fundado em 1975, o grupo virá com quatro bailarinos e uma coreografia para participar da abertura oficial do evento. Na Villa Mimosa, serão realizadas oficinas de composição coreográfica e palestra com a coreógrafa Cassi Abranches.

Na noite da sexta-feira, 28, o Teatro do Sesc recebe o Gala de Dança. Serão mais de dez apresentações de diferentes grupos, entre eles Urban Face, Ballet Erenita e Stúdio Spasso.

A programação deste ano também irá focar nos jovens. Irá ocorrer uma mostra estudantil no Hangar Cultural Oli Borges Flores. Escolas municipais e artistas locais se reunirão para apresentações naquinta-feira, 27, no equipamento cultural localizado no bairro Guajuviras. Parte das escolas da cidade também irão aderir à programação com manifestações de dança no recreio, também na quinta-feira.

O encerramento da semana ocorre no domingo, 30, no Capão do Corvo, com a apresentação do Canoas Coletivo de Dança.

Grupos locais

Assim como nos demais anos, o evento tem como objetivo fortalecer ainda mais os grupos de dança da de Canoas, reconhecida por ser um dos redutos mais importante dessa arte. Além disso, as atividades irão possibilitar a inclusão de novos adeptos da dança por meio de atividades gratuitas e espalhadas por diversos pontos do município.

Em parceria com a Unilasalle, adeptos da arte da dança terão a oportunidade de capacitação na Escola da Dança, que ocorre no sábado, 29, na sede da universidade.

Confira as homenagens deste ano:

→ Professora Tereza Figueiredo (Tia Tê) – Pioneira e grande mestra da dança em Canoas, Tia Tê é incentivadora nas áreas artísticas, especialmente a dança, com a qual contribui para colocar a cidade em evidência, oportunizando a formação e a descoberta de vários talentos.

→ O curso de Licenciatura em Dança da Ulbra também receberá a distinção.

Confira a programação completa aqui.