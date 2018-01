Canoas está sem estoque de vacina conta febre amarela

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Canoas esclarece à população questões sobre o procedimento de vacinação contra a febre amarela no município. Por mês, o Estado encaminha duas mil doses, que são distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Nesta terça-feira, 23, não há mais doses disponíveis. A previsão de normalização do estoque é nesta sexta-feira, 26.

Em razão da alta procura, a Saúde afirma que decidiu pedir ao Estado, de forma antecipada, a cota do mês de fevereiro. A Vigilância em Saúde informa que Canoas, por não estar em uma área de risco, recebe cota única mensal, totalizando as duas mil doses de vacinas.

A imunização é indicada para as pessoas com viagem marcada para os estados onde a doença é considerada de risco, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. A vacina deve ser aplicada dez dias antes do deslocamento. Podem recebê-la crianças a partir de 9 meses de vida. Idosos precisam de autorização médica.

Cada UBS de Canoas tem uma data específica para aplicação da vacina. O horário é das 8 às 17 horas.

Confira:

Segunda-feira: Niterói, Mathias Velho, São Luís, Igara, Rio Branco e Central Park;

Terça-feira: Nova Niterói, Natal, Guajuviras, São José, Santa Isabel e Fátima 2;

Quarta-feira: Niterói, Harmonia, Santo Operário, Olaria, Fátima 1;

Quinta-feira: Cerne, Praça América, São Vicente, CAIC, Boa Saúde;

Sexta-feira: Concoban, União, José Veríssimo, Estância Velha, Pedro Luís, Mato Grande.