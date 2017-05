Canoas investe R$ 5 milhões na compra de viaturas

A Prefeitura de Canoas vai investir cerca de R$ 5 milhões na compra de 35 viaturas para os órgãos de segurança do município. O edital de Pregão Eletrônico de Registro de Preços foi publicado nesta quarta-feira, 10. Vencerá a proposta quem oferecer menor preço. As caminhonetes serão destinadas para a Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe, Guarda Municipal, Defesa Civil e Fiscalização de Trânsito.

“Para atender às necessidades de cada corporação, o modelo das picapes foi construído de maneira conjunta, baseado nas viaturas utilizadas pela Força Nacional de Segurança. Todos os veículos que serão adquiridos deverão ser 0km, do ano vigente, com motor 170 cavalos, quatro portas e com características específicas, como sirenes e adesivagem no padrão das corporações”, destacou o secretário de Segurança Pública e Cidadania, Ranolfo Vieira Jr.

O comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Valdeci dos Santos, disse que as novas viaturas representam um reforço qualificado ao trabalho da Brigada Militar. “Além de recebermos mais veículos, destaco os modelos: automóveis desse porte são muito importantes para o nosso trabalho. Construímos isso de maneira integrada, como vem sendo as nossas ações. Assim, vamos avançando juntos, e tudo isso reverte em benefício para a sociedade”.

As viaturas deverão ser entregues já equipadas e atenderão a demandas específicas. Os veículos que serão destinados à Brigada Militar, por exemplo, deverão possuir suporte para armas longas, e aquele que será utilizado pela Susepe terá um compartimento cela na parte traseira, com capacidade de transporte de no mínimo quatro presos.

A distribuição dos veículos será a seguinte:

– 15 viaturas para a Brigada Militar;

– 10 viaturas para a Guarda Municipal;

– 6 viaturas para a Polícia Civil;

– 2 viaturas para a Fiscalização de Trânsito de Canoas;

– 1 viatura para a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe);

– 1 viatura para a Defesa Civil Municipal.

Após a aquisição das 35 viaturas, a Prefeitura de Canoas assinará, junto ao Governo do Estado, um “Termo de Cessão de Uso”. O documento garantirá que os veículos serão utilizados exclusivamente em Canoas.

A abertura do Pregão Eletrônico está prevista para às 9h10 do dia 26 de maio de 2017.