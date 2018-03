Canoas Jaguars abre seletiva para novos jogadores

O time de futebol americano Canoas Jaguars FA abre seletiva para novos atletas no próximo domingo, 11, às 9 horas, no Parque Getúlio Vargas – Capão do Corvo (Rua Dona Rafaela, 700 – Canoas).

O requisito para participar é de que o candidato tenha no mínimo 16 anos. Os menores deverão estar na presença de um responsável. O valor da inscrição é de R$10,00, que deve ser pago na hora.

Não é necessário ter experiência ou conhecer as regras do futebol americano.

Importante:

– Utilize roupas próprias para práticas esportivas;

– Leve protetor solar e água;

– Confirme sua participação preenchendo o formulário: https://goo.gl/forms/UIyicS5gUxFJQeej2

O grupo está divulgando o evento através de sua página no Facebbok: https://www.facebook.com/events/155204591792689/