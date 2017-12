Canoas Jazz tem Ed Motta como principal atração

Ocorre entre os dias 1º e 3 de dezembro a sétima edição do Canoas Jazz. O festival, promovido pela Secretaria da Cultura e do Turismo de Canoas, irá receber nomes de destaque da cena musical brasileira, como o cantor Ed Motta e os músicos Kiko Freitas e Rodrigo Nassif. Além disso, estão programadas apresentações de Jazz nas estações Canoas/La Salle e Mathias Velho da Trensurb; entre outras atividades. Todas as atrações têm entrada franca. O Canoas Jazz tem patrocínio da Corsan, Banrisul e do hotel Ibis, com apoio da Unilasalle Canoas.

O primeiro dia do Canoas Jazz é marcado pelo encontro do ritmo com os cidadãos canoenses. A estação Canoas/La Salle da Trensurb recebe apresentação de músicos jazzistas às 13 horas. Já no final da tarde, é a vez da estação Mathias Velho, com apresentação marcada para às 18 horas.

A abertura oficial da programação será no dia 2 de dezembro (sábado), às 20 horas, na Casa das Artes Villa Mimosa (Avenida Guilherme Schell, 6270), com Pocket Show dos músicos Kiko Freitas, Rodrigo Nassif e convidados. No mesmo dia, a casa recebe uma audição comentada de Jazz, marcada para 19 horas.

Já no domingo, no Salão de Atos da Universidade La Salle (Avenida Victor Barreto, 2288), a programação segue. Às 19 horas, ocorre uma mostra de dança de Jazz. Na sequência, dois shows finalizam as comemorações. Ana Lonardi e banca sobem ao palco às 20 horas. Logo depois, o cantor Ed Motta faz um espetáculo musical, também acompanhado de sua banda. A apresentação começa às 21h30min.

Programação

1/12

Apresentação de Jazz nas Estações de Trem

13 horas – Estação Canoas

18 horas – Estação Mathias Velho

2/12

Casa das Artes Villa Mimosa

19 horas – Audição comentada sobre Jazz

20 horas- Abertura Oficial

20h30min – Pocket Show dos músicos Kiko Freitas, Rodrigo Nassif e convidados

3/12

Salão de Atos da Universidade La Salle

19 horas – Mostra de dança de Jazz

20 horas – Show de Ana Lonardi e banca

21h30min – Espetáculo com Ed Motta e banda