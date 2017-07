Canoas lança programa para combater obesidade na população

Para enfrentar os crescentes índices de obesidade na população, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lança o projeto “Canoas Mais Leve”, que tem como meta principal reduzir o número de internações e óbitos por doenças crônicas, focado no emagrecimento do paciente com Síndrome Metabólica. No primeiro momento, o trabalho será realizado em três Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município: Mathias Velho, Guajuviras e Boa Saúde.

A Síndrome Metabólica não é uma doença propriamente dita, mas sim um conjunto de alterações que aumentam o risco de Diabetes e de Doenças Cardíacas. Estima-se que até 34% da população adulta esteja enquadrada na síndrome, que também já afeta crianças e adolescentes. Alguns fatores como genética, excesso de peso (principalmente na região abdominal) e ausência de atividade física contribuem para o aparecimento.

O trabalho é realizado por equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, psicólogos, psiquiatras através de consultas coletivas (em grupo) nas Unidades Básicas de Saúde. “Os grupos são formados e participam os pacientes das unidades referenciadas. A SMS tem o objetivo de ampliar o programa e contemplar mais locais”, explicou a secretária municipal da Saúde, Rosa Groenwald.

Agenda

UBS Mathias Velho: quintas feiras às 15 horas

UBS Guajuviras: terças às 14h30

UBS Boa Saúde: segundas feiras às 14h30