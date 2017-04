Canoas lança programas para melhorar a saúde de estudantes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou nesta terça-feira, 25, de forma oficial dois programas que buscam melhorar a saúde dos alunos da rede municipal de ensino de Canoas. O Programa Saúde na Escola (PSE) e o Olhar Brasil têm como meta cuidar da saúde bucal, a condição da nutrição dos alunos além da realização de testes de visão nas crianças e adolescentes.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Tiago Wurth, no bairro Mathias Velho, as crianças receberam dicas de escovação, passaram por uma triagem com dentista, tiveram o peso e altura medidos além de passar pelo exame de visão. “Os alunos com problemas de saúde bucal mais graves saíram daqui com a consulta agendada na Unidade Básica”, explicou a coordenadora Odontológica da SMS, Alessandra Valdez. Os alunos das EMEF´s Rio Grande do Sul, Walter Peracchi de Barcellos e Duque de Caxias passaram pela mesma triagem.

Os dentistas que atendem nas UBS´s em dois turnos alternados na semana visitam as escolas mais próximas de sua área. O objetivo é acompanhar a saúde bucal dos alunos de forma preventiva. “Ainda nos preocupam os maus hábitos alimentares, que acarretam cáries e outros problemas”, acrescentou Alessandra, reforçando a importância dos pais darem continuidade ao tratamento oferecido pelo município.

Visão e Nutrição

Os alunos foram submetidos a exames para verificação da visão. Quem apresentar algum tipo de problema será encaminhado para consulta no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Segundo a coordenadora da Saúde da Criança e Adolescente, Rosana Sperb, o desafio é aumentar o engajamento dos pais na continuidade do tratamento. “O histórico atual é de uma média de 30% de comparecimento nas consultas. Destes, cerca de 70% de fato precisam do óculos”, frisou Rosana. Os óculos são fornecidos pelo Lions Canoas.

Na área nutricional, os alunos que apresentam problema de desnutrição ou obesidade recebem o acompanhamento das equipes de enfermagem que semanalmente fazem visitas nas escolas. “Sem dúvida hoje a obesidade é a maior preocupação e a péssima qualidade da alimentação nas famílias contribui para isso”, finalizou a coordenadora da Saúde da Criança e Adolescente.