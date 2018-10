Canoas recebe a primeira edição do Dia Internacional da Animação

SIMONE DUTRA*

Canoas entra no mapa das cidades que participam do Dia Internacional da Animação, mostra de curta-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais, oficialmente prestigiado no dia 28 de outubro em cidades o mundo todo.

Nesta primeira edição, em virtude das eleições nacionais na mesma data, a realização da mostra oficial em Canoas será no dia 27 de outubro, e já na sua estreia no município, o evento ainda promove Mostras paralelas de cinema em espaços culturais, para escolas e comunidade.

Na sexta-feira, 26, o evento será realizado na Praça CEU, e terá foco nas crianças. No sábado, 27, mais uma mostra paralela, desta vez na ONG “Transformando Dor em Amor”. E, mais tarde, a Mostra Oficial ocorrerá também no sábado, na Casa das Artes Villa Mimosa, das 19h às 21h, com exibição dos curtas-metragens selecionados para Mostra Nacional e Internacional. Após exibição dos curtas ainda terá um painel de discussão sobre animação.

O projeto é viabilizado através de leis de incentivo por meio de editais do Ministério da Cultura e Secretaria do Audiovisual, via Fundo Nacional da Cultura. Em Canoas, conta com o apoio da ONG Transformando Dor em Amor, da Secretaria de Cultura de Canoas e do Colegiado de Cinema de Canoas.

Confira a programação completa:

Mostras Paralelas:

Dia: 26 de outubro

Público: Escolas Municipais de Canoas

Local: Praça CEU – Complexo cultural e esportivo Mahatma Gandhi

Rua Montenegro, 1058, bairro Rio Branco

Horário manhã/tarde

8h às 9h30 – Sessão 01 -Mostra infantil

10h às 11h30 – Sessão 2- Mostra Infantil

14h às 15h30 – Mostra Infantil

Dia: 27 de outubro

Público: Comunidade em geral

Local: Espaço da ONG “Transformando Dor em Amor ”

Rua 13 de maio 227, bairro Rio Branco

Horário: 10h às 11h30 – Mostra Infantil

Mostra Oficial

Público: comunidade em geral

Horário: 19h às 21h – Mostra Nacional e Internacional

21h às 22h – Painel sobre “Animação para todas as idades” que contará com a presença de profissionais da área.

Local: Casa das Artes Villa Mimosa

Av. Guilherme Schell, 6270- Centro

A organizadora da mostra na cidade, a Produtora Monique Leotte Mendes, explica o porquê da escolha: “Muitas destas crianças não tiveram a oportunidade de viver a experiência com o cinema e fomentar a prática desde cedo garante a formação de um público que vai valorizar mais a cultura como um todo. O cinema independente de idade é uma importante ferramenta para debates e para reflexão social, histórica e política. Ele contribui para a mudança social”.