Canoas recebe atendimentos gratuitos de saúde bucal

Iniciam nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, atendimentos gratuitos realizados pela Unidade Móvel Odonto Sesc, em Canoas. A carreta ficará estacionada na Praça do Avião (Rua Teixeira Freitas,01), até 19 de abril. A comunidade em geral pode retirar as senhas para atendimento gratuito junto à Secretaria Municipal de Saúde. As consultas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

O lançamento do projeto na cidade acontece também no dia 21, às 11 horas, com a presença de autoridades do Sistema Fecomércio-RS/Sesc e do Poder Público Municipal, parceiro na realização. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3464-6909, no site www.sesc-rs.com.br/canoas e na página www.facebook.com/sesccanoas.