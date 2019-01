Canoas recebe doações para desabrigados na Fronteira Oeste

A Defesa Civil de Canoas está recolhendo doações de alimentos não perecíveis, água potável, roupas de cama, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal para as pessoas atingidas pelas enchentes na Fronteira Oeste do Estado.

As doações podem ser entregues pessoalmente na sede da Defesa Civil de Canoas, que fica na Rua Bandeirantes, 450, Nossa Senhora das Graças. A equipe da Prefeitura também está coletando materiais nas casas dos doadores. Para solicitar o recolhimento, basta entrar em contato com a Defesa Civil nos telefones (51) 3476-3400 / 9-9368-9516 / 9-9237-8922. Tudo o que for recolhido no município será levado para a central de arrecadações da Defesa Civil do Estado, em Porto Alegre, onde estão concentrados os materiais posteriormente encaminhados aos atingidos.

Parte do material estocado pela Defesa Civil de Canoas será utilizado nesta campanha de solidariedade, o que inclui 200 kg de alimentos não perecíveis, colchões e diversos materiais de higiene.

De acordo com levantamento divulgado pela Defesa Civil estadual nesse domingo, 13, o número de desalojados ou desabrigados no Rio Grande do Sul chega a 4.892. São 3.340 pessoas desalojadas e 1.552 desabrigadas no Estado. No total, 15 municípios sofreram problemas em razão das chuvas no Estado.