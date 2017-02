Canoas recebe emenda de R$ 300 mil para Segurança Pública

O deputado federal João Derly (Rede) destinou para Canoas uma emenda, na área de Segurança Pública, no valor aproximado de R$ 300 mil. O recurso está disponível para os parlamentares da bancada gaúcha, que podem destinar a até duas áreas.

“Canoas sofre com a violência que assola o Rio Grande do Sul, sendo a Região Metropolitana muito afetada. Destino esse recurso porque, tenho certeza, fará diferença no combate à criminalidade”, ressalta Derly.

Em 2016, o deputado já encaminhou emenda para Canoas na área do esporte, no valor de R$ 250 mil, para construção de academias ao ar livre em praças municipais.