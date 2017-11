Canoas recebe espetáculo de dança “Um Olhar Através de”

Após passar por Montenegro e Pelotas, a turnê estadual do espetáculo “Um Olhar Através de” chega a Canoas. A apresentação acontece no auditório do prédio 11 da Ulbra, no dia 10 de novembro, às 20 horas, com entrada franca. O grupo foi contemplado pelo edital FAC de Dança, da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e está percorrendo cinco cidades do Rio Grande do Sul que possuem cursos de graduação em dança, promovendo uma interação com os estudantes.

Além de apresentações gratuitas, a companhia vai oferecer ensaios abertos, oficinas de dança e um bate papo com o público sobre o trabalho. O grupo segue a circulação em Porto Alegre no dia 18 de novembro e encerra em Santa Maria, com data a confirmar. Tudo pode ser acompanhado na página do facebook especialmente criada para a circulação –fb.com/circulacaoOlhar2017

Sinopse

“Um Olhar Através de” questiona o ritmo, conexões e novas configurações das cidades e da sociedade contemporânea. Inspirado na obra do sociólogo Zygmunt Bauman, a Transforma Cia. de Dança usou o conceito de Modernidade Líquida como ponto de partida para levar ao público questões tão comuns na nossa rotina, mas nem sempre percebidas e avaliadas.

Transforma Cia De Dança

A Transforma Cia. de Dança completa 30 anos. Dirigido por Suzana D’Ávila, o grupo explora a linguagem do jazz e dança contemporânea buscando a discussão de temas pertinentes na sociedade. O espetáculo “Um Olhar Através de” recebeu em 2015 o Prêmio Açorianos de Dança de Melhor Bailarino e as indicações em Destaque Jazz, Melhor Coreografia, e Espetáculo do Ano.