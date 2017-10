Canoas recebe Fórum Regional de Tribos

Na última terça-feira, 24, Canoas foi sede do Fórum Regional de Tribos, promovido pelas Unidades ONG Parceiros Voluntários da Grande Porto Alegre e Prefeitura de Canoas, através da Secretaria da Cultura e do Turismo.

O encontro reuniu cerca de 800 estudantes no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), com atividades ao ar livre, atrações culturais, apresentações, piquenique e uma trilha ambiental.

A Tribos nas Trilhas da Cidadania promove anualmente o encontro entre jovens voluntários do Rio Grande do Sul para o compartilhamento de experiências e aprendizado. Também participam da ação escolas de Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Gravataí, Portão, Triunfo e Montenegro.