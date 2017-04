Canoas renova contrato para oferecer refeições por R$ 1,00

O termo de cooperação que viabiliza o funcionamento do Restaurante Popular de Canoas (RPC), que fornece refeições pelo custo de R$ 1,00 por pessoa, foi renovado nesta terça-feira, 25.

Criado em 2005 por meio do Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social (PAIPS), o RPC fornece uma média de 49,8 mil refeições balanceadas por ano, cerca de 200 por dia. Atualmente, 4.983 pessoas são cadastradas para serem atendidas pelo programa, que serve almoços das 11h30 às 13h.

Com investimento de R$ 218.240 por meio do PAIPS, o programa atende, prioritariamente, aposentados com renda inferior a dois salários mínimos, trabalhadores informais, desempregados e crianças.

A sede do programa fica na Avenida Boqueirão, 2.751, no bairro Guajuviras.