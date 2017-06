Canoas, segundo os canoenses: O que é Canoas para você?

“Canoas evoluiu em relação ao governo passado. Mas ainda tem muita violência, principalmente aqui no Centro. Você não vê as viaturas. À noite aqui o policiamento é zero”.

Vitor Hugo Oliveira – morador bairro São Luis

“Canoas está evoluindo, mas está longe da perfeição. As pessoas não se ajudam. Falta união entre os canoenses, as pessoas estão mais individualistas. Acredito que se elas se unirem tudo vai melhorar. Sinto também falta de união na política, na educação, na saúde, onde se mostram as nossas necessidades.”

Shaiane Torres Mendes – moradora bairro Fátima

“Canoas é uma cidade boa para se viver, mas tem muita coisa ainda para melhorar. Temos que melhorar a saúde, a qualidade no atendimento, ter mais médicos. Precisamos também que se acabe as filas no posto de saúde no Guajuviras. Mas, sinto que as coisas estão evoluindo, temos mais oportunidades de trabalho, as portas estão mais abertas agora.”

Elisandra Aris -moradora bairro Guajuviras

“Vim de Santa Maria com oito anos e fui morar no bairro Niterói. Me criei jogando bola com as amigas no meio da rua, que não era asfaltada. A gente saía a qualquer hora sem medo. Costumava frequentar o clube Grêmio Niterói, que não existe mais. Que saudade das piscinas no verão! Hoje a única opção de lazer é ir ao Shopping ou ao Parque Eduardo Gomes”.

Angelita Costa – moradora bairro Niterói