Canoas Shopping entrega prêmios do primeiro sorteio da promoção Tipos de Amor

Na sexta-feira, 19 de maio, o Canoas Shopping entregou para Marcos Dannenhauer Braun, Newmar Batista Calegari e Gabriel Delattre de Oliveira, ganhadores do sorteio “Amor de Família” da promoção Tipos de Amor, os vouchers com pacotes para quatro pessoas com destino a Maragogi em Alagoas.

Os três felizardos são moradores de Canoas e trocaram suas notas de compras por cupons, tendo cada um deles um cupom sorteado na apuração realizada no dia 15 de maio às 17 horas na Praça das Palmeiras no segundo piso do empreendimento.

A promoção Tipos de Amor vai até 15 de junho e é dividida em quatro tipos de amor: além do “Amor de Família” que sorteou três pacotes de viagem para Maragogi, os clientes ainda concorrem ao “Amor Próprio”, com o sorteio de três pacotes individuais para Barcelona; “Amor de Amigos”, que sorteia três pacotes para quatro pessoas para Jurerê em Santa Catarina e “Amor Apaixonado”, com quatro pacotes para duas pessoas com destino a Buenos Aires.

Para participar dos próximos sorteios basta trocar notas fiscais de compras feitas em lojas do Canoas Shopping no período da campanha por cupons. Cada 200 reais em compras dá direito a um cupom. Os cupons que não foram sorteados na primeira etapa continuam valendo para o restante da promoção.

As trocas podem ser realizadas de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e domingos e feriados, das 11h30 às 22 horas no balcão da promoção, localizado na Praça das Palmeiras no segundo piso do Canoas Shopping.

Datas dos próximos sorteios:

26/05 às 17 horas – Amor Próprio – três pacotes individuais para Barcelona;

05/06 às 17 horas – Amor de Amigos – três pacotes para quatro pessoas para Jurerê;

16/06 às 17 horas – Amor Apaixonado – quatro pacotes para duas pessoas para Buenos Aires.