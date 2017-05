Canoas Shopping promove projeto com shows gratuitos

Nesta terça-feira, dia 16 de maio, às 19 horas, o Canoas Shopping promove a primeira edição do Mais Música, um projeto com shows gratuitos em lugares diferenciados do mall.

O evento acontece no segundo piso do Canoas Shopping, em frente ao Café Donuts com show da Banda Dizplay. No palco, grandes clássicos do Pop, Rock, Reggae, Disco Music e Funk entre outros estilos.

A banda Dizplay surgiu em 2000 e é formada por: Paula Allbani (Voz), Jean Brun (Voz/Guitarra), Jeison Brun (Voz/Guitarra/Violão), Daniel Pires (Baixo) e Silvio Jr (Bateria).