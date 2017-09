Canoas Shopping realiza atividades de conscientização e inclusão para crianças

Dentro das comemorações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, o Canoas Shopping (Praça de Eventos, Av. Guilherme Schell, 6750 – Centro) e a Smile Flame realizam, de 19 a 26 de setembro, das 14 às 20 horas, a Arena dos Sonhos – um espaço com diversas atividades esportivas para divertir as crianças e emocionar as famílias.

Com o propósito de conscientizar os pequenos participantes, o evento promove um desafio diferente: algumas brincadeiras dentro do minicampo são realizadas com os olhos vendados, para exercitar a empatia com portadores de deficiência visual.

E para promover ainda mais a inclusão, na quinta-feira, dia 21 de setembro, a partir das 16 horas, acontece o Bota do Mundo na Arena dos Sonhos – um jogo de futebol para crianças com deficiência da instituição ACADEF.

O formato é semelhante ao projeto Bota do Mundo – copa para crianças com deficiência darem o primeiro chute de suas vidas – realizado há quatro anos pela Smile Flame. Além do campeonato, baseado na cobrança de pênaltis, haverá troféu, uniformes personalizados e muitas jogadas de superação. A ação tem como objetivo realizar o sonho de chutar uma bola, elevando a autoestima

A entrada é franca.