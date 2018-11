Canoas tem Jazz nas estações Centro e Mathias Velho

Na tarde de quarta-feira, 21, a estação La Salle/Canoas do Trensurb, no centro da cidade, recebeu as primeiras apresentações da 8ª edição do Canoas Jazz. A banda canoense Jazz Tantan fez a trilha sonora das pessoas que passavam pelo local, que puderam ouvir diversos standards de jazz, com muito improviso instrumental. Ainda nesta quarta-feira, às 17h, o trio tocou na estação Mathias Velho.

Nesta quinta-feira, 22, a Jazz Tantan irá se apresentar novamente, às 13h, na Estação La Salle/Canoas, e, às 17h, na Mathias Velho. Os shows de rua são uma das marcas do tradicional festival de música de Canoas, um dos maiores do gênero no país.

Os shows principais do Canoas Jazz serão nesta sexta-feira, 23, a partir das 18h30min, no Centro de Eventos do ParkShopping Canoas. Os convites estão esgotados.

Com patrocínio do Banrisul e da Corsan, o Canoas Jazz tem entrada gratuita para a comunidade. A realização é da Secretaria da Cultura e do Turismo da Prefeitura de Canoas.