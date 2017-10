Canoas tem programação especial em outubro

Para comemorar o início da nova estação, a Programação Cultural de Primavera de Canoas tem como atrações shows, atividades artísticas, exposições, oficinas, sendo a maioria das atividades com entrada franca. A agenda de outubro tem como destaque as comemorações do Dia das Crianças. Os pequenos poderão curtir uma sessão de cinema espacial na quarta-feira, 11, na Praça CEU e também um torneio de futsal, realizado na Praça da Juventude Nelson Mandela, nos dias 10 e 11. Para celebrar a data, o Hangar Cultural vai dar uma festa, na quarta-feira, 11.

O mês também é de reflexão sobre o combate ao câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa. A Casa dos Rosas preparou uma programação cultural especial no Café da Casa. As apresentações artísticas ocorrerão sempre às 19 horas nos dias: 05, quinta-feira; 11, quarta-feira; 19, quinta-feira; 26, quinta-feira.

O público tradicionalista não pode deixar de conferir o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), que vai trazer para a cidade competições artísticas de centenas de CTGs, nos dias 21 e 22 de outubro.

O roteiro permanente de atividades – promovidas em complexos culturais como a Casa das Artes Villa Mimosa, a Antiga Estação de Trem, a Casa dos Rosa, a Praça da Juventude Nelson Mandela, a Praça CEU, o Hangar Cultural e a Biblioteca Pública João Palma da Silva – conta com exibição de filmes, hora do conto, oficinas de crochê e desenho, roda de capoeira, teatro e aulas de dança urbana, contemporânea e infantil.