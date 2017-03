Canoas tem programação intensa no Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no próximo dia 8, terá uma programação intensa de atividades em Canoas. O trabalho liderado pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres prevê ações até o dia 12 de março. “Queremos que a atividade demonstre o empoderamento da mulher de hoje, que está em todos os lugares”, disse a diretora da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, Ana Moraes.

Dia 8 de março

A abertura oficial será realizada às 17 horas, em frente à Prefeitura Municipal. Entre as atrações culturais do primeiro dia, está o show com a cantora tradicionalista Agnes Oliveira, rodas de conversa abordando os temas “Liberdade da Mulher”, “Mulher na Construção”, “Empoderamento da Mulher” e “Momento para ouvir as mulheres e suas demandas”.

Na área da Saúde, o Serviço de Assistência Especializado (SAE) promoverá ações com teste rápido de Aids entre 8 e 17 horas.

Dia 9 de março

O destaque no dia 9 de março é para os Painéis Temáticos para Mulheres, que ocorrem no UniRitter Campus Canoas (rua Santos Dumont, 888 – Niterói). No mesmo dia, o SAE oferece novamente serviços de teste rápido, entre 8 e 17 horas.

Dia 10 de Março

A Diretoria da Pessoa com Deficiência promove a palestra “Inclusão da Mulher com Deficiência no Mundo do Trabalho” na Associação Pestolazzi (Avenida Guilherme Shell, 6.206), a partir das 14 horas. No SAE, também será possível fazer o teste rápido entre 8 e 17 horas.

Dia 11 de março

Neste dia, a programação acontece no Parque Eduardo Gomes. Às 9 horas, a Escola IPUC Odontologia promove prevenção e higiene bucal para mulheres da Casa Abrigo. A Diretoria de Políticas Municipais para Mulheres, em parceria com a Embelleze, oferece corte de cabelo e manicure, às 10 horas. A Secretaria de Esportes, no mesmo horário, promove Alongamento para Mulheres.

No mesmo horário diferentes Rodas de Conversa abordam empoderamento, direitos, enfrentamento à violência e saúde. A Diretoria da Pessoa com Deficiência promove oficina de sabão ecológico, às 11 horas. No mesmo horário a Diretoria de Diversidade promove apresentação das Mulheres Tamboreiras. Na parte da tarde, a Secretaria da Economia Solidária e a Emater promovem palestra sobre reaproveitamento de alimentos, às 14 horas. Logo depois, às 15 horas, haverá aula de Ritmos.

Dia 12 de março

A programação do Dia Internacional da Mulher encerra no domingo, dia 12, no Parque Getúlio Vargas. Na parte da manhã, a Secretaria da Saúde estará com uma tenda, onde nutricionistas orientarão as mulheres. Haverá distribuição de preservativos masculinos e femininos, bem como dicas de saúde.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) terá um espaço com orientações jurídicas.

Também pela manhã, ocorre uma Feira de Economia Solidária. Ainda haverá aula de Ritmos e rodas de conversa com os temas “quais as políticas públicas que a mulher espera”, “empoderamento das mulheres no mercado de trabalho”, “discriminação contra a mulher”, “o que é ser mulher”.

Às 16 horas, está prevista apresentação do CTG Mata Nativa e o encerramento da programação, contando com a presença do prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) e da vice-prefeita Gisele Uequed (Rede).