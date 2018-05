Canoas Tênis Clube apresenta sua revitalização no dia 19 deste mês

Na quinta-feira, 10, o presidente do Canoas Tênis Clube, Gercino Ferreira dos Santos, e o presidente do conselho deliberativo do clube, Fernando Derques Lopez, visitaram a redação do jornal Timoneiro, para divulgar o evento que marca a revitalização da instituição. No dia 19 de maio, a partir das 10 horas, a revitalização do Tênis Clube será apresentada à comunidade.

O evento inicia com um ato oficial, que contará com a presença de autoridades locais, e depois segue com portas abertas pelo resto do dia, para que o público possa experimentar, de forma gratuita, todas as atividades que são oferecidas no dia a dia do clube. Além disso, quem quiser passar o dia por lá poderá também aproveitar para comer e beber nos food trucks que estarão no local, sendo um deles especializado em chope.

Fernando pontua que vários trabalhos foram feitos no sentido de melhorar o clube. “Um dos assuntos que já está resolvido lá é o ginásio. Agora ele está remodelado, tem duas quadras de tênis cobertas, uma cafeteria, uma academia de ginástica olímpica e uma academia de ioga. No dia 19 o que vai acontecer é uma apresentação destas melhorias para a comunidade, é um marco do início desta primeira fase da revitalização, que está agora concluída e que teve um investimento de cerca de R$ 500 mil, oriundos dos nossos parceiros. Agora vamos para a segunda etapa da revitalização, que vai ter ainda mais parceiros envolvidos”, conta.

“Agora nesta segunda etapa vamos para os próximos passos. O primeiro deles é tornar a piscina térmica, para que ela funcione o ano inteiro, para sócios e não sócios. Outro ponto é a construção de um salão de festas de verdade, à altura do município de Canoas. Não temos hoje um salão de festas de alto nível, que conte com estacionamento no mesmo terreno aqui na cidade. O nosso terá esta vantagem, e queremos que junto dele funcione um pub”, revela Fernando.