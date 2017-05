Canoas Tênis Clube completa 57 anos de atividades

O Canoas Tênis Clube completa, nesta semana, 57 anos de vida. A entidade foi criada em 20 de maio de 1960, por Wilson Dantur. Ele, além de contribuir com a criação do clube, entre outros feitos para a cidade, também criou, cinco anos mais tarde, o hino canoense. Em sua primeira reunião foi escolhido o hoje falecido ex-prefeito Hugo Simões Lagranha entre os 56 participantes.

Até o final dos anos 1990, o movimento cresceu. Foram construídas as piscinas olímpicas, na década de 1970, e o ginásio, por volta de 1980. Paralelamente a isso, somaram-se outros salões – um deles recentemente transformado em academia – e duas quadras de tênis.

Atualmente, uma diversificação dos serviços e parcerias com empresas e entidades permitem ao Canoas Tênis Clube continuar se renovando, principalmente em termos de estrutura. Algumas entidades mantêm convênios com o Canoas Tênis Clube, o que permite vantagens aos seus associados na utilização das piscinas no verão, bem como os salões.

Em entrevista a nossa equipe de reportagem em 2016, o presidente Gercino dos Santos ressaltou ainda que não existe uma fórmula mágica para reerguer os clubes e sim a necessidade de uma mudança de visão de administração. “Estamos buscando agora uma parceria para que a administração do CTC seja empresarial. O presidente eleito continuará tendo poder de decisão, mas a parte administrativa precisa ser repassada para um administrador profissional, que possa repensar a gestão e ajudar a gerar novas receitas e fazer com que o clube volte a crescer”, avaliou.