Canoas Tênis Clube se reinventa e comemora 58 anos

Monique Mendes*

Em 20 de maio de 1960 foi inaugurado o Canoas Tênis Clube. A entidade que foi criada por Wilson Dantur completa neste domingo 58 anos de história. Depois de passar por um período de incertezas nos últimos anos, o Clube se reinventou, passou por um processo de reestruturação e implementou um novo modelo de gestão que trouxe um olhar mais empresarial à entidade.

“Um clube deve ser administrado como uma empresa e o antigo modelo de gestão, sem muito controle, informatização e poucos atrativos, não atende mais às atuais exigências dos associados e futuros associados”, explica o presidente do conselho deliberativo do clube, Fernando Derques López.

Atualmente, uma diversificação dos serviços e parcerias com empresas e entidades permitem ao Canoas Tênis Clube continuar se renovando, principalmente em termos de estrutura. Segundo o presidente Gercino Ferreira dos Santos, a entrada do novo conselho que assumiu em junho do ano passado veio somar ideias e trazer uma nova perspectiva para todos. “Percebi desde o início da nova gestão, uma luz no fim do túnel. Esse novo conselho veio somar e tudo indica que até 2019 o clube estará todo revitalizado de acordo com o nosso projeto”.

Gercino é presidente do Clube há 28 anos e acompanhou de perto as mudanças da entidade nas últimas décadas. Ele acredita que o cenário atual é positivo e que o projeto que estão colocando em prática é consistente. “O crescimento e o poder aquisitivo de Canoas nos últimos dois anos é ótimo para o Clube. O fato de estarmos localizados numa área nobre da cidade também. Estamos enxergando o potencial que a cidade tem e queremos oferecer para a comunidade canoense um Canoas Tênis Clube ao seu nível”, afirma o presidente do Clube.

Revitalização dos espaços

Segundo o presidente do conselho deliberativo do clube, Fernando Derques López, vários trabalhos foram feitos para melhorar o clube. O ginásio está remodelado com duas quadras de tênis cobertas, uma cafeteria, uma academia de ginástica artística e uma academia de ioga.

O evento inicia neste sábado a partir das 10h com um ato oficial que contará com a presença de autoridades locais. Depois segue com portas abertas pelo resto do dia, para que o público possa experimentar, de forma gratuita, todas as atividades que são oferecidas no dia a dia do clube. Além disso, quem quiser passar o dia por lá poderá também aproveitar para comer e beber nos food trucks que estarão no local, sendo um deles especializado em chope.

– O Espaço APR Sports contempla diversas atividades e se caracteriza por ser multi esportivo. As atividades disponíveis no momento são: Judô, Capoeira, Ginástica Artística, Yoga Aéreo, Jiu Jitsu. Em breve serão disponibilizadas também o Muay Thai

Boxe, Dança – ballet/jazz, Treinamento Funcional Kids 06 a 10 anos,Treinamento Funcional Teen 11 à 15 anos e Ginástica Rítmica. Os associados do CTC possuem 15% de desconto.

– Atividades que o Espaço Maitri oferece são: Ioga, Curso para principiantes, Estudos Budistas, Estudos de Física, Meditação.