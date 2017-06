Canoas terá corte de cabelo gratuito nesta quarta-feira, 14

O programa de descentralização cultural Chega Mais, promovido pela Secretaria da Cultura e do Turismo de Canoas (SMCT), traz mais uma edição de corte de cabelo masculino nesta quarta-feira, 14. Das 14 às 17 horas, alunos do Curso de Barbearia do Senac oferecem os cortes gratuitamente no Hangar Cultural (Estrada do Nazário, 3150), no bairro Guajuviras.

A primeira edição, realizada na Praça CEU, no bairro Rio Branco, levou 19 cabeleireiros da instituição e atraiu principalmente crianças e adolescentes. Na oportunidade, mais de 50 pessoas cortaram o cabelo sem qualquer custo. A próxima ação da SMCT em parceria com o Senac está marcada para o dia 20 de junho, na Praça da Juventude, também no bairro Guajuviras.