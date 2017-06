Canoas terá dois postos com horário estendido nesta semana

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai ampliar para duas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) o atendimento em horário estendido nesta semana, a partir desta terça-feira, 6. O objetivo é oferecer mais consultas à população nos bairros de Canoas. Serão contempladas as UBS’s Mato Grande e Rio Branco, que funcionarão até às 21 horas. A “Carreta da Saúde” estará presente nos locais, disponibilizando consultas com clínico geral. Nesta segunda-feira, a UBS Concoban também atende em horário estendido em razão da forte chuva da última quinta-feira, 1º, quando o serviço precisou ser suspenso.

Os profissionais envolvidos serão as equipes que já atuam nessas unidades e com reforço de mais quatro médicos e um dentista. Os serviços oferecidos são todos os de rotina das UBS, consultas médicas, odontológicas, enfermagem e vacinas. O objetivo da ação é diminuir as filas de espera, aumentando o acesso dos usuários. “A cada semana, anunciaremos mais postos que trabalharão no horário estendido. Trata-se de um processo contínuo”, explicou a secretária da Saúde de Canoas, Rosa Groenwald.

A medida faz parte do Mutirão da Saúde de Canoas. As duas primeiras unidades a trabalhar com o horário estendido foram a UBS União, no Mathias Velho, e a UBS Concoban, no Niterói. Somente no Mathias Velho, mais de 1,2 mil consultas foram realizadas.