Canoas terá evento inter-religioso para homenagear São Jorge-Ogum

Canoas sediará no mês de abril a primeira semana inter-religiosa em homenagem a São Jorge-Ogum, que reunirá Católicos e representantes das religiões africanas. A programação acontece entre os dias 17 e 21 de abril com conclusão no dia 23 quando diferentes eventos serão promovidos. Entre as ações previstas está a orientação sobre sincretismo religioso além da distribuição de cartilhas sobre como fazer a Oferenda Ecológica.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, e o coordenador da Diretoria das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Saulo Gil, receberam o presidente da Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul (Fauers), Everton Alfonsin, para tratar do assunto e outros temas, como a situação atual do Parque da Paz, a formação do Grupo de Diálogo inter-religioso na cidade além de apoio às ações da Fauers.