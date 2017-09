Canoense é eleito Mister Diversidade RS

No último sábado, 16, o canoense Bruno Popko, de 34 anos, recebeu o título de Mister Diversidade RS durante concurso realizado na cidade de Cruz Alta. Ele desbancou 22 candidatos, sendo o único transexual da categoria, e trouxe para Canoas um título que representa as lutas de toda a comunidade LGBTT.

Um dos principais critérios de avaliação do concurso é a militância do candidato. Nesse quesito, Bruno também é destaque, já que é integrante do Conselho Municipal LGBT de Canoas, além de fundador de um grupo de apoio a homens trans, chamado de Os Super Homens.

Bruno Popko já havia sido eleito 1° Mister Trans do Encontro Regional Sul de Travestis e Transxuais e abriu a categoria de Mister Trans de Passo Fundo.