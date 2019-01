Canoense é nomeado novo Subprocurador-Geral do Estado

Nesta semana, foi nomeado Subprocurador-Geral do Estado, o advogado canoense Victor Herzer da Silva. Hoje, ele é um dos mais conceituados componentes da Procuradoria-Geral do Estado. Dr. Victor Herzer da Silva foi nomeado Procurador do Estado em 2007. Atuou nas Procuradorias Regionais de Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Guaíba, Novo Hamburgo e Canoas, tendo exercido, nesta última, a função de Coordenador. Em Porto Alegre, atuou nas Procuradorias de Pessoal, Trabalhista, Disciplinar e de Probidade Administrativa, de Liquidação e Execução e do Domínio Público Estadual, desempenhando, nas últimas, as atribuições de Dirigente da Equipe de Atuação Estratégica. Também exerceu a função de Procurador do Estado Assessor, na Procuradoria junto aos Tribunais Superiores e no Gabinete da PGE, tendo sido designado Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos Substituto e Subchefe Jurídico da Casa Civil.

O canoense já foi secretário do Juiz de Direito de Canoas Telmo Abech, depois fez concurso para o Estado e desde novo destacou-se. Em 2017, foi enviado a Brasília para defender os interesses do Estado perante os tribunais federais. Recentemente foi convidado para fazer parte da Casa Civil do Governo e agora o novo governador o coloca em posição de destaque.