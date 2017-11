Canoense expõe na Antiga Estação de Trem

Será aberta na segunda-feira, 13, às 16h30, na Antiga Estação de Trem, a exposição “Chico Cau: Do Sonho à Realidade”. O artista canoense Francisco Carlos Moura Alves ou Chico Cau irá expor pinturas e poemas que marcaram sua trajetória nas artes visuais e seu gosto pela poesia. O espetáculo vai até o dia 24 de novembro e será aberto ao público diriamente das 10 às 20 horas.

Haverá também, durante o período de exposição, oficinas de pintura com crianças carentes, moradoras da periferia de Canoas, em diferentes pontos da cidade.

Chico Cau tem como referência a imagem realista nas suas pinturas, que abrange o uso das tintas a óleo, acrílica entre outros materiais. O suporte também é outro elemento explorado nas suas composições como, madeira, gesso entre outros. Recentemente, o artista participou do evento Symposium Internacional, em Tbilisi, na Geórgia, onde executou duas obras em óleo sobre tela que passaram a fazer parte do acervo do Art-Muza Museum Hotel e do governo da cidade de Tbilisi. Cau foi o primeiro artista brasileiro a ser convidado a participar deste evento.