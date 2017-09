Canoense fica em terceiro lugar em campeonato internacional de Jiu Jitsu

O lutador canoense de Jiu Jitsu Yago Vargas, 24 anos, obteve no último final de semana o terceiro lugar no São Paulo Open International 2017, campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, realizado em Barueri.

Yago participou na categoria meio pesado com outros 16 concorrentes, obtendo o terceiro lugar após disputar três lutas com duas vitórias. “Fui representando Canoas e acredito ter representado bem minha cidade e minha equipe Alliance Canoas, do professor Rodrigo Barbi”, disse. O próximo compromisso do canoense é o Floripa Open, que acontece entre os dias 7 e 8 de outubro, na capital de Santa Catarina.

O atleta pratica a modalidade desde os 16 anos. “Um amigo, o Tito Benites, que é faixa preta e hoje meu professor, me convidou pra ir treinar com ele dentro de um projeto na igreja que frequento. Participei uma vez e nunca mais larguei”, contou Yago, que treina entre quatro e cinco vezes por semana. No mês de fevereiro, sagrou-se campeão gaúcho, em campeonato realizado no município de Capão da Canoa.