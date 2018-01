Canoense no Bolshoi: Brian precisa de ajuda para mudança

Faltam poucos dias para que o grande sonho de Brian Soares do Santos, morador do bairro Rio Branco, em Canoas, se concretize. No dia 27 de janeiro, ele e família partem para Joinville, Santa Catarina, onde está situada uma extensão da mais famosa instituição de ensino de balé da Rússia, a Escola de Dança Bolshoi. O garoto de 12 anos foi selecionado em uma concorrida seletiva, no ano passado, e inicia as aulas na instituição no dia 15 de fevereiro.

Mudança

A grande preocupação da família neste momento é com a mudança para Joinville. Tanto que estão pedindo ajuda aos canoenses, através de uma vaquinha virtual, para arrecadar dinheiro e poder levar seus móveis para a nova cidade. “Vamos buscar trabalho lá, começar do zero”, conta Edna Soares, mãe de Brian. “Procuramos lugares baratos para aluguel, mas é necessário estar a uma distância mínima da escola, por conta do transporte que é disponibilizado pelo Bolshoi”, explica Gilson dos Santos, pai do bailarino.

Brian

Para o bailarino, 2018 será um ano bem diferente. “Vai ser uma época legal, com a minha família junto será ainda mais feliz”, afirma o garoto. Em visita à redação do Timoneiro, o jovem talento contou que já faz planos para o futuro: “Pretendo abrir um estúdio de dança, assim como o lugar onde comecei. Tem várias pessoas que também querem ter uma oportunidade”, afirma. Questionado sobre sua motivação para ensinar outras pessoas, ele é direto: “Quero mostrar que Balé é bom. Quando tu dança parece que tu esquece de tudo, parece que está voando nas nuvens”, completa Brian.

Ajuda

“Queremos priorizar o projeto do Brian”, afirma o pai do garoto. Além de Brian, também viaja com a família o irmão menor, Mikael Taylor dos Santos. “Precisamos de uma ajuda só para o começo”, diz Gilson Soares. Quem quiser colaborar pode entrar em contato a família através do telefone: 51-980143147.