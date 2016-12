Canoense reclama de falta de pediatra em UPA

Em uma série de reportagens, O Timoneiro vem informando os diversos problemas enfrentados pelos canoenses na área da saúde. Nas últimas edições, relatamos o encerramento de contratos de cerca de 80 médicos do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), além do fechamento das emergências do Sistema Único de Saúde e de convênios médicos para cirurgias de emergência e urgência. A situação tem gerado um acúmulo de reclamações por falta de atendimento na rede municipal de Saúde.

É o caso de Angélycah Carvalho, moradora do bairro Igara 3, que não encontrou pediatra na UPA Boqueirão, administrada pelo HNSG, no último domingo, 11. Com indignação, ela relatou à reportagem todo o processo que teve que seguir para conseguir atendimento médico para a filha, que havia machucado o rosto. “As pessoas têm que se deslocar para outros bairros porque o excelentíssimo prefeito não coloca médicos à disposição da população, vergonha” afirma Angélycah. Ela conta que no domingo, 11, seu marido levou a criança até a UPA Boqueirão, por volta das 10 horas. Lá, não havia pediatras à disposição. Eles foram encaminhados até a UPA Rio Branco, de onde saíram somente às 16 horas.

Problema resolvido? Ainda não. Segundo Angélycah , na UPA Rio Branco foi realizado um raio x da cabeça da criança e foi prescrita apenas medicação. Ela conta que a filha não melhorou depois disso e que o rosto ficava cada vez mais inchado. Com isso, a solução foi buscar atendimento em Porto Alegre, “buscamos atendimento no Pronto Socorro de Poa onde ela consultou na madrugada de segunda-feira”. Lá, foi constatado que a criança precisava realizar uma cirurgia devido a um abscesso que havia se formado na boca. Só na segunda-feira à tarde o problema foi resolvido, com atendimento particular.

Angélycah reclama do que chamou de “peregrinação atrás de consulta pediátrica em Canoas” e reivindica atendimento com qualidade nos bairros. “O mínimo que se pode exigir é médico à disposição da comunidade e um atendimento pra população, isso é uma vergonha e um descaso com os cidadãos de Canoas”, conclui.

O que diz a prefeitura

A redação entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, na tarde de quarta-feira, 21, para buscar esclarecimento sobre o caso. No final da tarde de quinta-feira,22, a assessoria retornou o contato solicitando mais informações sobre os envolvidos, que foram cedidas. Apenas às 18 horas a secretaria de Saúde se manifestou, informando que haviam pediatras à disposição na UPA Boqueirão no domingo, 11. Em nota, a secretaria ainda disse que não passaria as demais informações solicitadas, alegando falta de tempo hábil.