Canoenses comemoram centenário de Hugo Simões Lagranha

Na terça-feira, 9 de abril, será comemorado o centenário de nascimento do ex-prefeito Hugo Simões Lagranha. Na ocasião, a Prefeitura realizará um evento na Casa dos Rosa (Avenida Victor Barreto, nº 2186), que se inicia às 10 horas com a solenidade de abertura. Logo após, às 10h30min, ocorre a inauguração de uma escultura e às 11 horas será aberta a exposição “Alquimia Gráfica”, da artista Eliane Santos Rocha.

Hugo Simões Lagranha nasceu em Alegrete, no dia 9 de abril de 1918, filho de João José Lagranha e de Lucília Simões Lagranha. Lagranha esteve à frente da Prefeitura de Canoas por cinco mandatos. O primeiro cargo no Executivo foi como vice-prefeito da gestão de Sezefredo Azambuja Vieira (1956-1959). Posteriormente, assume a administração municipal em 1º de janeiro de 1964. Em 1973, Lagranha busca experiência na Câmara de Vereadores, onde exerce mandato entre novembro de 1973 e maio de 1976, quando renuncia. Em 26 de julho de 1983, volta à Prefeitura de Canoas, nomeado pelo então governador Jair Soares. Em 12 de setembro de 1984, é exonerado pelo mesmo governador. Quatro anos mais tarde, em 1988, Lagranha chega ao quarto mandato, sendo eleito pela segunda vez por voto direto. Fica no cargo até 1992. Em 1994, é eleito pelo PTB à Câmara Federal e exerce o mandato de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 1996, quando renuncia para concorrer à Prefeitura de Canoas, à qual chegou pela quinta vez eleito em 3 de outubro de 1996, com mais de 85 mil votos.

Faleceu aos 88 anos de idade na cidade de Porto Alegre no dia 15 de abril de 2005.

Em 1944, veio para Canoas, onde então começa sua trajetória no município. Em suas atividades no fisco, acabou por conhecer figuras ilustres na cidade e em certa ocasião foi chamado a participar da luta pela construção do HNSG. Lagranha foi um dos idealizadores e envolvidos na construção do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e fez parte da primeira diretoria da Associação Beneficente de Canoas (ABC) – mantenedora do Gracinha, fundada em seis de julho de 1948, na qual ocupou o cargo de presidente até 1962. O HNSG só foi inaugurado em 29 de junho de 1962, quase 11 anos após o lançamento da pedra fundamental, ocorrida em 15 de novembro de 1949.