Canoenses do Bulls Futebol Americano vão à final da VII Copa Sul

SIMONE DUTRA*

A equipe do Canoas Bulls foi à final da VII Copa Sul de Futebol Americano, competição que envolve os três Estados da região sul do Brasil, realizada no último domingo, 9, na cidade de São João Batista, em Santa Catarina, e enfrentou a equipe do Dockers, de Itajaí, que levou a taça de campeã com 8×7 em cima do invicto time canoense. Os vice-campeões visitaram a redação do jornal Timoneiro nesta quarta-feira, 12, e falaram sobre os desafios do esporte que tem pouca visibilidade na terra no Gre-Nal.

“Aqui no Rio Grande do Sul, a grande mídia investe 95% no futebol tradicional e apenas 5% nos demais esportes”, relatou o presidente do Canoas Bulls, Carlos Kraey. Para João Henrique Torres, Recebedor (WideReciever), o desafio foi descobrir como atrair a atenção das pessoas para o esporte pouco conhecido: “Eu vejo que elas se interessam e acompanham quando conseguimos explicar como funciona, aliás, o futebol americano é o esporte que mais cresce no Brasil”.

Promessa no futebol americano no Estado, Douglas Torres, Retornador (KickOff Returner), de 25 anos, é o grande destaque do Bulls e também foi o ganhador da taça de MVP Most Valuble Player – Jogador Mais Valioso da copa regional. Ele fez questão de esclarecer que não se enxerga sozinho e sim dentro da unidade do grupo: “Quando eu saio correndo com a bola, temos que lembrar que toda a equipe está ali me protegendo. Ninguém joga sozinho”, frisa.

O Bulls Futebol Americano foi fundado há 11 anos, em Porto Alegre, e depois mudou-se, há dois anos, para Canoas, passando a se chamar Canoas Bulls. “Tivemos um bom acolhimento. Hoje, nós temos o apoio da Prefeitura de Canoas, através da Secretaria de Esportes do município, que cede campo para treino, no Parque Eduardo Gomes, e ajuda com transporte; e ainda profissionais de diversas áreas que viabilizam o pagamento de um valor simbólico”, conta Carlos.

O presidente do Bulls convida a comunidade para conhecer e acompanhar o time, e às pessoas jurídicas que tiverem interesse em patrocinar a equipe, que entrem em contato. “Nós estamos aumentando nosso quadro de atletas e a intenção é de que nós sejamos uma potência no futebol americano gaúcho no ano de 2019”, destaca.

Saiba mais sobre o Canoas Bulls no FaceBook e instagram, @Canoasbulls.