Canoenses fazem sucesso na internet aliando críticas ao humor

Marcelo Grisa

Há cerca de três anos, surgiu no Facebook uma página que fala sobre o cotidiano dos canoenses da maneira mais irreverente possível. O Canoas Mil Grau (www.facebook.com/Canoas1000GRAU), hoje com cerca de 97 mil seguidores, tornou-se um inesperado sucesso, e atraindo muito mais do que apenas os moradores da cidade.

Conteúdo Crítico

Nos últimos dias, por exemplo, o foco da Canoas Mil Grau foi a chuva intensa, com referências “bíblicas” ao pastor que prega nas ruas do Centro da cidade. “Queremos alertar a prefeitura pra ajudar na melhoria. Muitas vezes funciona, já a visibilidade que a prefeitura tem da página é grande”, explica o estudante Ricardo Bueno, hoje o administrador da página que mais contribui com as montagens.

Depois das paródias de músicas criticando o ex-prefeito Jairo Jorge em 2016, novos vídeos chegaram ao canal. Pegadinhas feitas totalmente em Canoas estampam a Mil Grau, remontando os clássicos do SBT feitos com atores como Ivo Holanda. “Com a minha chegada e equipamentos de captação de imagem e som, é possível gravar pegadinhas profissionais”, afirma o mais novo administrador da página, o profissional de marketing e filmagens Renã Vargas.

Um dos fundadores da página, o artesão Elvin Estran, conta que ele e o amigo Gustavo Silva, ambos colegas no Ensino Médio, tiveram a ideia de criar a página em março de 2014, usando as habilidades de Elvin com o Photoshop para produzir as montagens sobre temas corriqueiros para qualquer um que more, trabalhe ou passeie por Canoas. “A ideia inicial era chegar, com sorte, a umas 400 curtidas em um tempo considerável. Batemos essa meta em uma semana”, lembra Elvin.

Ricardo Bueno lembra que mesmo com interrupções, as curtidas na página continuaram vindo. “Meio de 2014 paramos por uns três meses. Depois retomamos e postamos continuamente desde então”, aponta. Hoje, são de dois posts diários até cinco – quando acontecem os “apocalipses”, como os administradores chamam as chuvas mais fortes ocorridas em Canoas.

Se todos os 97 mil fãs da Canoas Mil Grau fossem canoenses, isso significaria que 28,3% da população estaria acompanhando as imagens e vídeos diários. Segundo Ricardo, pouco mais da metade (cerca de 50 mil) são moradores da cidade, o que mesmo assim significa quase 15% dos que vivem no município.