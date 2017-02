Canoenses lançam projeto musical “A Banda e o Vinícius”

O cenário musical de Canoas acaba de ganhar um novo projeto. A Banda e o Vinícius, fundada em 31 de janeiro de 2017, inaugura um novo conceito artístico. Inicialmente, o projeto consiste na publicação de um vídeo-clipe por mês através do YouTube, sempre divulgado às 23h. A primeira produção, uma releitura dos sucessos “Hoje Eu Quero Sair Só” (Lenine) e “Bang” (Anitta), conta com mais de mil visualizações no canal oficial da banda.

Conforme Vinícius Oliveira, vocalista da banda, o próximo vídeo será publicado antes do carnaval, na quinta- feira, 23. Dessa vez, a música escolhida será autoral, intitulada “Sinta toda essa energia”. A canção tem participação da Cia do Pagode e mistura os gêneros de reggae acelerado e new samba. “Cada vídeo terá uma temática diferente. Os próximos 5 vídeos serão com músicas autorais”, informa Vinícius.

O vocalista ainda destaca que o estilo proposto pela banda é algo novo no mercado musical. Como primeira estratégia, o grupo focará em ações na web, com a publicação dos vídeos e com aposta na presença online nas redes sociais. “Eu trabalho como um empresário do ramo musical, o melhor veículo é o digital”, comenta Vinícius. Ele ainda informa que a partir da metade do ano irá planejar a estreia da banda nos palcos de Canoas.

“Somente nas plataformas digitais, o pessoal adorou, tem falado muito bem”, diz Vinícius, sobre a repercussão do primeiro vídeo divulgado nas redes sociais. A qualidade da produção do vídeo, segundo ele, também foi elogiada. No Facebook oficial, mais 8 mil pessoas já visualizaram o clipe.

Vinícius Oliveira já fez parte de outros projetos musicais. Em 2009, participou da banda de rock alternativo Necessidade Humana e teve passagem, em 2011, pelo grupo Pop, Cama, Mesa e Banho.