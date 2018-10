Canoenses se destacam no Sul em Dança

A 16ª edição do Sul em Dança, realizada de 19 a 27 de setembro, em Porto Alegre, teve a participação do Identidades Grupo de Dança, do Colégio Espírito Santo, de Canoas. Três coreografias apresentadas na modalidade Danças Urbanas da Mostra Estudantil e Projetos Sociais foram destacadas na noite de premiação do festival.

Nas categorias Infantojuvenil e Juvenil, que não determinaram primeiro lugar, os bailarinos do CES alcançaram a maior média, garantindo dois segundos lugares. Com a coreografia 40 Graus, elaborada pela professora Ádria Paulino, o Infantojuvenil levou ao palco a energia e as cores quentes do verão. Na categoria Juvenil, o Identidades Grupo de Dança abordou o empoderamento feminino com Girls Power, coreografada pela professora Adrielle Paulino. Já a turma do Infantil 2 conquistou a terceira colocação apresentando País das Maravilhas, também criada por Adrielle Paulino. “No dia da apresentação, todo mundo já estava muito feliz e satisfeito com o desempenho. Uma sensação de superação”, conta Ádria.

Crianças com idade de 6 a 8 anos, que integram a categoria Infantil 1, ainda participaram da mostra não-competitiva com a coreografia Smurfs. Em outubro, o Identidades Grupo de Dança participa da Mostra Gala de Dança, no dia 26, também em Porto Alegre, e do Festival de Dança do Colégio Estadual Marechal Rondon, no dia 27, em Canoas.