Canto Coral Porto Alegre busca novos cantores

A Associação Canto Coral Porto Alegre (ACCPA), um dos mais atuantes coros do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para vozes masculinas. Com sede em Canoas, a ACCPA realiza os testes no mês de fevereiro. Para mais informações, os interessados podem consultar o site: www.cantocoralportoalegre.com.br, ou entrar em contato pelo telefone (51) 98189-5857 e pelo e-mail cantocoralpoa@gmail.com.

Criada em junho de 1995, a Associação Canto Coral Porto Alegre tem como principal objetivo levar a música coral à comunidade gaúcha. Atualmente, participam no coro 20 cantores que são estudantes universitários e profissionais de várias áreas. Com um repertório eclético que vai da renascença européia à música contemporânea brasileira, a ACCPA já se apresentou em mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul. Realizou turnês nacionais pelos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo e internacionais pelos países Argentina e Paraguai. O Coral já gravou três CDs promocionais. Desde sua fundação, a regência da ACCPA está a cargo do Mto. Leo Fuhr.

O maestro Leo Fuhr esclarece que há uma grande diferença entre um coral e um grupo de cantores. “O coral faz parte de uma história que inicia na Idade Média e vem até os dias atuais, é uma linha de desenvolvimento. O coral foi a mais importante forma musical da Renascença. Leo explica ainda que a música coral se caracteriza fundamentalmente pelo emprego de vozes que cantam em conjunto, porém com frases separadas, e que tem um sentido musical próprio em função da sua composição.

Fuhr ressalta que os interessados em cantar na Associação Canto Coral Porto Alegre não precisam saber fazer a leitura de músicas. Avaliação é feita em cima do potencial musical do candidato e a leitura é ensinada durante o processo de preparação dos cantores.