Carnaval altera trânsito no centro de Canoas

Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade (SMTM) vai realizar alguns bloqueios nos entornos da Avenida Victor Barreto, local onde ocorre, no próximo sábado, 24, o desfile do Carnaval de Canoas.

Já nesta quinta-feira, 22, a partir das 8 horas, em virtude da montagem da estrutura, houve bloqueio de meia pista na Avenida Victor Barreto, entre as ruas Barão de Cotegipe e Barão de Santo Ângelo, no sentido Mathias Velho/Centro. O acesso à BR-116 e ao centro da cidade, para quem vem neste mesmo sentido, deve ser feito pela Rua Barão de Santo Ângelo.

A partir das 8 horas da sexta-feira, 23, véspera do desfile, será feito o bloqueio da Rua Barão de Cotegipe, entre a Victor Barreto e a Rua Caramuru. A Rua Araújo Lima ficará em sentido único da Victor Barreto à Caramuru, permitindo acesso à BR-116 para quem vem do centro.

No dia 24, sábado, a Avenida Victor Barreto fica totalmente bloqueada para a realização do desfile do Carnaval 2018, entre as ruas Araújo Lima e Barão do Santo Ângelo. O acesso da Avenida Getúlio Vargas para a Barão do Cotegipe também será bloqueado.

Confira o mapa: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1SZXsT5YeMa7WPm9XC5pictVnfV1g9j1D&hl=pt-BR