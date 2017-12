Carreta da Saúde no bairro Niterói

Nesta terça e quarta-feira, 19, e quarta-feira, 20, a Carreta da Saúde, do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), estará na Praça Dona Mocinha, próximo à estação da Trensurb Niterói/Uniritter, das 14 às 17 horas. O projeto, que é uma parceria entre Hospital Universitário (HU) e Prefeitura de Canoas, tem o objetivo de levar saúde e informação até os bairros de Canoas.

Na terça-feira, 19, estão previstas atividades sobre aleitamento materno com a presença de nutricionistas e fonoaudiólogos. Além disso, profissionais de infectologia estarão informando a população sobre a importância da higienização das mãos e distribuindo folders sobre doação de sangue.

Já na quarta-feira, 29, as atividades programadas serão voltadas à saúde mental. Coordenadores dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) estarão a postos para fazer acolhimento e prestar informações sobre saúde mental. A secretária de Saúde de Canoas, Rosa Groenwald, ressalta a importância do serviço. “A Carreta da Saúde está encerrando as atividades deste ano. Durante o período que percorreu diversos bairros da cidade, atendeu a população e prestou um serviço fundamental de orientação e prestação de serviço”, disse Rosa.