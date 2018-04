Carreta da Saúde realiza vacinação contra Gripe até esta quinta-feira, 26

A Secretaria de Saúde de Canoas iniciou nesta segunda-feira, 23, a vacinação contra o vírus da Gripe dentro dos grupos prioritários. A imunização poderá ser feita nas 28 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, que atendem de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. Para marcar o início do período de vacinação, a Carreta da Saúde estará até esta quinta-feira, 26 de abril, na Praça da Bandeira, no Centro de Canoas.

Grupos prioritários

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

– Gestantes: todas as gestantes em qualquer idade gestacional;

– Puérperas: todas as mulheres no período até 45 dias após o parto ;

– Trabalhador de Saúde: todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade;

– Povos indígenas: toda população indígena;

– Indivíduos com 60 anos ou mais de idade deverão receber a vacina influenza;

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas deverão receber a vacina influenza;

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

– Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independe da idade;

– Professores de escolas públicas e particulares (mediante apresentação de comprovante de vínculo e documento com foto);

Endereços das Unidades Básicas de Saúde

Boa Saúde

Rua Boa Saúde, 1664 – Rio Branco

Telefone 3476.9799

CAIC

Av. 17 Abril, s/nº – Guajuviras

Telefone: 3468.6191

Central Park

Rua A, 272 – Central Park

Telefone: 3465.7426

Cerne

Rua Engenheiro Kindler, 1460 – Vila Cerne

Telefone: 3472.3876

Concoban

Rua Rodrigues Alves, 769 – Niterói

Telefone: 3475.2463

Estância Velha

Rua São Matheus, s/nº – Estância Velha

Telefone: 3472.6974

Fátima

Rua João Nicolau, 218 – Fátima

Telefone: 3472.3993

Fátima II

Rua Buttenbender, 244 – Fátima

Telefone: 3476-2447

Fernandes

Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 – Vila Fernandes

Telefone: 3476.6944

Guajuviras II

Av. Principal, 1991 – Guajuviras

Telefone: 3468.3088

Igara

Rua Dr. Alfredo Ângelo Filho, 68 – Igara

Telefone: 3477.3349

José Veríssimo

Rua José Veríssimo, 292 – Harmonia

Telefone: 3465.7581

Mathias Velho

Rua Rio Grande do Sul, 1615 – Mathias Velho

Telefone: 3472.6945

Mato Grande

Rua República, 560 – Mato Grande

Telefone: 3463.2106

Natal

Rua Nossa Senhora da Conceição, 285 – Natal

Telefone: 3463.9603

Niterói

Rua Marechal Rondon, 132 – Niterói

Telefone: 3475.3755

Nova Niterói

Rua Quaraí, s/nº – Niterói

Telefone: 3475.3275

Olaria

Rua Alberto Rodrigues de Oliveira Alves, 25 – Estância Velha

Telefone: 3472.3885

Pedro Luiz da Silveira

Rua Mauá, 1724 – Rio Branco

Telefone: 3425.0465

Praça América

Rua Rio Grande do Sul, 420 – Mathias Velho

Telefone: 3476.6977

Rio Branco

Rua Edgar Fritz Müller, 83 – Rio Branco

Telefone: 3472.2324

Santo Operário

Rua da Associação, 331 – Vila Cerne

Telefone: 3472.5739

São José

Rua João Pessoa, s/nº – São José

Telefone: 3429.2963

São Luis

Rua Teófilo Otoni, 268 – São Luis

Telefone: 3477.2538

São Vicente

Rua José Danilo de Menezes, 152 – Estância Velha

Telefone: 3478.4458

Santa Isabel

Rua Coronel Vicente, 191 – Centro

Telefone: 3465.4222

União

Rua São Borja, 395 – Mathias Velho

Telefone: 3466.6755

Harmonia

Machado de Assis, 201