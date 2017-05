Ceia divulga calendário de formações para profissionais da área

A Diretoria de Educação Inclusiva (DEIN) da Secretaria Municipal de Educação (SME) divulgou o calendário de formações do Centro de Capacitação, Educação Inclusiva e Acessibilidade (CEIA) para o primeiro semestre de 2017. As palestras e oficinas são voltadas especialmente para os profissionais da área, mas o convite se estende aos demais interessados no tema. Para os professores de Sala de Recursos, a participação nas formações dos dias 26/05 e 30/06 é obrigatória.

Para a Diretora de Inclusão da Secretaria de Educação, Renata Flores, as formações são de extrema importância para a melhoria da educação no município. “O objetivo principal das atividades é proporcionar um reforço teórico e um espaço aberto para troca de experiências entre todos os profissionais da educação que atuam na cidade Canoas”, ressalta Renata.

As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail: sme.inclusao@gmail.com.

Na quarta-feira, 25 de abril, ocorreu a primeira oficina com o tema “O Plano de Metas na Educação Infantil: Rotinas e Vivências”. Confira abaixo o cronograma com as próximas atividades:

*Algumas datas poderão sofrer alterações

09/05

Oficina: Estimulação da Linguagem e Alteração da Fala

Público-alvo: Professores da educação infantil

Horário: 14 às 16 horas

Local: EMEI Vó Pedra – Rua Primavera, 670 – Rio Branco

Profissional responsável: Rosalina Moro – CEIA – DEIN

26/05

Palestra: Sensibilização nos Segmentos da Deficiência

Público-alvo: Professores de SR, TEB’s, estagiários de inclusão

Horário: 8 às 12 horas

Local: Canoasprev – Av. Inconfidência, 817 – Centro

Profissional responsável:

Renata Flores, diretora de inclusão – DEIN

Joelba Plein, diretora pedagógica – DP

01/06

Oficina: Estimulação Precoce e Psicopedagogia Inicial

Público-alvo: Professores da educação infantil

Horário: 9 às 12 horas

Local: EMEI Vó Sara – Rua São Lourenço, 55 – Mathias Velho

Profissional responsável:

Eva Cristina Fanchinelli – CEIA – DEIN

Glaucia de Oliveira Gomes Limas – CEIA – DEIN

30/06

Palestra: A Constituição do Sujeito Psíquico

Público-alvo: Professores de SR, TEB’s, estagiários de inclusão

Horário: 8 às 12 horas

Local: Canoasprev – Av. Inconfidência, 817 – Centro

Profissional responsável: Professora Beatriz Paim – ULBRA

14/07

Oficina: O Corpo Lúdico

Público-alvo: Professores de SR, TEB’s, estagiários de inclusão

Horário: 8 às 12 horas

Local: Auditório SESC Canoas – Av. Guilherme Schell, 5340 – Centro

Profissional responsável: Professor Antonio Carlos Basegio – CEIA – DEIN