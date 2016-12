Centenas de brinquedos arrecadados no Niterói

Ao menos 60 pessoas participaram do Natal Solidário, no bairro Niterói. Com música, cachorro-quente, refrigerante e algodão doce, as crianças que participaram do evento ajudaram crianças carentes doando brinquedos.

Segundo a idealizadora, Cristine Fiescki, os organizadores Silvia Troian, Welinton Ribeiro, Coronel Pacheco e Sérgio Masmanncon conseguiram arrecadar em torno de 330 brinquedos novos e 130 usados. Eles serão entregues em duas casas de passagem durante essa semana. “Superou as minhas expectativas com o apoio e doações das pessoas.

A colaboração foi unânime. Para a entrega, vamos fechar um pedaço da rua Farroupilha, em frente à rua rui Barbosa”, destacou Fiescki.