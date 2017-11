Centro de Bem-Estar Animal realiza Feira de Adoção

Na manhã de sábado, 11, ocorreu a Feira de Adoção do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA), que disponibilizou 25 animais para adoção. Durante as últimas semanas, os cães receberam todo o tratamento necessário para se tornarem aptos a ingressarem em uma nova família: banho, tosa, exames, microchipagem e castração.

Os interessados em adotar algum cãozinho preenchiam uma ficha de cadastro e também passavam por uma entrevista com os voluntários presentes na feira. De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Paulo Paim, na próxima semana, um grupo especial será criado, com um representante dos protetores de animais, um do CBEA e um da SMMA, com o objetivo de acompanhar as famílias que adotaram os animais do centro. “A adoção de animais é uma política pública. Assim que ela é concretizada, o poder público não está livre da responsabilidade. Pelo contrário, esse acompanhamento no pós-adoção faz parte das diretrizes do bem-estar animal”, ressalta Paim.

A cadelinha Dara, já adulta, ganhou uma nova família, na casa da dona Menaides Hoisler (Foto acima). Além dela, outros seis cachorrinhos foram adotados. A cada adoção, o adeus saudoso dos voluntários e servidores do CBEA se misturava aos sorrisos felizes e agradecidos.