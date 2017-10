Centro de Bem-Estar Animal tem futuro definido

Na última quarta-feira, 25, representantes da causa animal foram recebidos pelo prefeito Luiz Carlos Busato e a vice-prefeita Gisele Uequed. Na ocasião, que teve participação do vereador Cris Moraes e da deputada estadual Regina Becker Fortunati, determinou-se a data da primeira feira de adoção do CBEA, que será no dia 11 de novembro, na sede do centro, na Avenida Boqueirão, 1985.

Ficou estabelecido, também, que o atendimento externo no Centro de Bem-Estar Animal será retomado dentro de 45 dias. A vice-prefeita Gisele interrompeu sua licença-maternidade para participar desta reunião, já que vem conduzindo o diálogo com os protetores desde o início do ano. “Foi uma construção coletiva, com a participação de integrantes da rede de proteção junto ao poder público. É um ótimo exemplo de como a comunidade e a administração devem trabalhar juntos”, pontou Gisele.

Foi anunciado o aluguel de um container, que será colocado junto ao prédio do CBEA para funcionar como uma estrutura provisória onde serão realizados os atendimentos. O programa de Castração móvel, uma estrutura clínica volante que possa ir até os bairros afim de realizar os procedimentos. E uma comissão da causa animal, que deverá trabalhar junto ao governo, composto por Mônica Ulrich, Eliane Tavares, João Batista e Charles Carvalho Aires.